Мадуро допустил передачу странам БРИКС права на разработку нефти и газа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на пресс-конференции, что республика может передать странам БРИКС право на разработку месторождений нефти и газа на своей территории.
«Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все [разрешения на разработку] нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС. Все просто, потому что Венесуэлу никто не остановит», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Мадуро сообщил, что из объединения в нефтегазовый сектор поступают «крупнейшие инвестиции». Венесуэла нацелилась на рынок стран БРИКС, так как стремится развивать экспортную модель экономики, добавил он.
США ввели масштабные санкции против нефтяного сектора южноамериканской страны в 2019 г. после победы Мадуро на перевыборах, которые США и другие западные правительства отвергли. В апреле 2024 г. стало известно, что администрация президента США Джо Байдена не будет продлевать ослабившую санкции генеральную лицензию (GL 44) в отношении нефтяных компаний Венесуэлы. Предполагалось, что лицензия для венесуэльских нефтяников будет продлена только в случае выработки «дорожной карты выборов» и общих договоренностей между Мадуро и оппозицией.
После прошедших в конце июля 2024 г. выборов Штаты признали победителем голосования не действующего президента Мадуро, а кандидата от оппозиционной «Единой платформы» бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутию.