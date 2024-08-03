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Мадуро допустил передачу странам БРИКС права на разработку нефти и газа

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на пресс-конференции, что республика может передать странам БРИКС право на разработку месторождений нефти и газа на своей территории.

«Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все [разрешения на разработку] нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС. Все просто, потому что Венесуэлу никто не остановит», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Мадуро сообщил, что из объединения в нефтегазовый сектор поступают «крупнейшие инвестиции». Венесуэла нацелилась на рынок стран БРИКС, так как стремится развивать экспортную модель экономики, добавил он.

США ввели масштабные санкции против нефтяного сектора южноамериканской страны в 2019 г. после победы Мадуро на перевыборах, которые США и другие западные правительства отвергли. В апреле 2024 г. стало известно, что администрация президента США Джо Байдена не будет продлевать ослабившую санкции генеральную лицензию (GL 44) в отношении нефтяных компаний Венесуэлы. Предполагалось, что лицензия для венесуэльских нефтяников будет продлена только в случае выработки «дорожной карты выборов» и общих договоренностей между Мадуро и оппозицией.

После прошедших в конце июля 2024 г. выборов Штаты признали победителем голосования не действующего президента Мадуро, а кандидата от оппозиционной «Единой платформы» бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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