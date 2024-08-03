Мадуро допустил передачу странам БРИКС права на разработку нефти и газа

«Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все [разрешения на разработку] нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС. Все просто, потому что Венесуэлу никто не остановит», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.