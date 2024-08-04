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Суд возобновит рассмотрение дела Трампа о попытке отменить результаты выборов

Ведомости

Окружной суд США назначил дату предварительного заседания по уголовному делу экс-президента Дональда Трампа, обвиняемого в незаконной попытке отменить результаты последних президентских выборов, на которых он потерпел поражение. Об этом со ссылкой на судебный документ пишет Reuters.

Окружной судья США Таня Чуткан назначила предварительное заседание на 16 августа. Рассмотрение дела против Трампа было приостановлено почти на восемь месяцев, поскольку в США также рассматривался иск политика о президентской неприкосновенности.

6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению. В июле стало известно, что Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования. В решении суда отмечалось, что иммунитет для бывшего президента распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий» в период президентства.

«Решение Верховного суда принять дело об иммунитете, которое он слушал в последний день прений в апреле и вынес решение 1 июля, сделало практически невозможным передачу уголовного дела в суд до президентских выборов в США 5 ноября», – говорится в статье.

В ближайшие недели судья решит, какие аспекты обвинительного заключения должны быть отклонены после постановления Верховного суда, пишет Reuters. Трамп, напоминает агентство, не признал себя виновным по четырем уголовным пунктам обвинения его в заговоре с целью отменить его поражение на выборах 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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