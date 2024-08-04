Суд возобновит рассмотрение дела Трампа о попытке отменить результаты выборов
Окружной суд США назначил дату предварительного заседания по уголовному делу экс-президента Дональда Трампа, обвиняемого в незаконной попытке отменить результаты последних президентских выборов, на которых он потерпел поражение. Об этом со ссылкой на судебный документ пишет Reuters.
Окружной судья США Таня Чуткан назначила предварительное заседание на 16 августа. Рассмотрение дела против Трампа было приостановлено почти на восемь месяцев, поскольку в США также рассматривался иск политика о президентской неприкосновенности.
6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению. В июле стало известно, что Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования. В решении суда отмечалось, что иммунитет для бывшего президента распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий» в период президентства.
«Решение Верховного суда принять дело об иммунитете, которое он слушал в последний день прений в апреле и вынес решение 1 июля, сделало практически невозможным передачу уголовного дела в суд до президентских выборов в США 5 ноября», – говорится в статье.
В ближайшие недели судья решит, какие аспекты обвинительного заключения должны быть отклонены после постановления Верховного суда, пишет Reuters. Трамп, напоминает агентство, не признал себя виновным по четырем уголовным пунктам обвинения его в заговоре с целью отменить его поражение на выборах 2020 г.