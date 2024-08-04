Суд возобновит рассмотрение дела Трампа о попытке отменить результаты выборов

6 февраля Апелляционный суд округа Колумбия отказал Трампу в иммунитете по делу о штурме Капитолия в январе 2021 г. 13 февраля экс-президент обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть это решение, а уже 29 февраля орган принял его к рассмотрению. В июле стало известно, что Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования. В решении суда отмечалось, что иммунитет для бывшего президента распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий» в период президентства.