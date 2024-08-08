Нарышкин: вернувшиеся после обмена россияне продолжат работу после отдыха

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек: пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, сын депутата Роман Селезнев и др.