Нарышкин: вернувшиеся после обмена россияне продолжат работу после отдыха
Граждане России, которые вернулись на Родину в результате обмена заключенными, продолжат работу после непродолжительного отдыха. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пишет «РИА Новости».
«Мы встретили своих коллег, они на родной земле. Им нужно будет немножко отдохнуть и продолжить работу», – заявил Нарышкин.
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек: пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, сын депутата Роман Селезнев и др.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что состоявшийся обмен проложит дорогу к новым гуманитарным акциям. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия вернула людей, которые преданно трудились на благо Отечества, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам РФ.
Нарышкин 7 марта сказал, что Россия ждала обмена заключенными год и семь месяцев, для службы это знаковое событие.