Нарышкин: Россия год и семь месяцев ждала обмена заключенными
Россия ждала обмена заключенными со странами НАТО год и семь месяцев, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие», – сказал Нарышкин в беседе с «РИА Новости».
1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек: пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что состоявшийся обмен заключенными прошел «в нашу пользу», учитывая его «качественный состав». По его словам, Россия вернула людей, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам РФ.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что состоявшийся обмен проложит дорогу к новым гуманитарным акциям.