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Нарышкин: Россия год и семь месяцев ждала обмена заключенными

Ведомости

Россия ждала обмена заключенными со странами НАТО год и семь месяцев, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие», – сказал Нарышкин в беседе с «РИА Новости».

1 августа в Анкаре состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. РФ освободила 16 человек: пятерых граждан Германии, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что состоявшийся обмен заключенными прошел «в нашу пользу», учитывая его «качественный состав». По его словам, Россия вернула людей, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам РФ.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что состоявшийся обмен проложит дорогу к новым гуманитарным акциям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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