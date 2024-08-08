Турция намерена вместе с Катаром наращивать усилия для урегулирования в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что страна намерена наращивать усилия для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба департамента коммуникаций турецкого лидера.
«Турция продолжает работать над решением, которое принесет прочный мир и спокойствие в регион, и намерена наращивать свои усилия по достижению результатов вместе с Катаром», – говорится в сообщении.
По словам турецкого лидера, Израиль пытается усилить напряженность на Ближнем Востоке нападениями на палестинских территориях и в Ливане. Эрдоган призвал международное сообщество предпринять эффективные шаги, чтобы «остановить израильскую агрессию».
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удар Ирана по Израилю может произойти в ближайшие 24-28 часов. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла сообщил о подготовке совместной атаки на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана.