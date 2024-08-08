Гражданина России обвинили в кибермошенничестве во Флориде
Гражданину России Павлу Кублицкому и гражданину Казахстана Александру Ходыреву предъявили обвинения в кибермошенничестве во Флориде (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерального суда Среднего округа штата.
Кублицкого и Ходырева считают причастными к работе платформы WWH в даркнете (теневой сегмент интернета). Согласно документам, посредством ресурса якобы приобретались украденные номера банковских счетов и поддельные документы, там же можно было нанять хакеров. У суда «есть причина полагать», что обвиняемые являются администраторами платформы. Отмечается, что они не были официально трудоустроены.
Кублицкому и Ходыреву инкриминируют «сговор с целью торговли несанкционированными устройствами доступа и владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».
1 августа в рамках крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в РФ вернулись восемь граждан, в том числе осужденный в США за кибермошенничество Роман Селезнев. Он рассказал, что его чуть не убили в американской тюрьме. По его словам, в одном из учреждений Атланты все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение Селезнев.