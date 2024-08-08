Гражданина России обвинили в кибермошенничестве во Флориде

1 августа в рамках крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в РФ вернулись восемь граждан, в том числе осужденный в США за кибермошенничество Роман Селезнев. Он рассказал, что его чуть не убили в американской тюрьме. По его словам, в одном из учреждений Атланты все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение Селезнев.