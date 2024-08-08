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Гражданина России обвинили в кибермошенничестве во Флориде

Ведомости

Гражданину России Павлу Кублицкому и гражданину Казахстана Александру Ходыреву предъявили обвинения в кибермошенничестве во Флориде (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерального суда Среднего округа штата.

Кублицкого и Ходырева считают причастными к работе платформы WWH в даркнете (теневой сегмент интернета). Согласно документам, посредством ресурса якобы приобретались украденные номера банковских счетов и поддельные документы, там же можно было нанять хакеров. У суда «есть причина полагать», что обвиняемые являются администраторами платформы. Отмечается, что они не были официально трудоустроены.

Кублицкому и Ходыреву инкриминируют «сговор с целью торговли несанкционированными устройствами доступа и владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа».

1 августа в рамках крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в РФ вернулись восемь граждан, в том числе осужденный в США за кибермошенничество Роман Селезнев. Он рассказал, что его чуть не убили в американской тюрьме. По его словам, в одном из учреждений Атланты все заключенные носили ножи и не было и дня, чтобы «кто-то кого-то не порезал». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала администрацию США ввести санкции против тюрьмы, в которой отбывал заключение Селезнев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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