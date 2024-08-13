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Путин проводит встречу с лидером Палестины Аббасом в Ново-Огареве

Темой стали перспективы урегулирования на Ближнем Востоке
Ведомости

Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас начали переговоры в Ново-Огареве, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поприветствовал Аббаса в Москве, отметив, что рад видеть палестинского президента и его делегацию. Он напомнил, что они с Аббасом не встречались на протяжении двух лет, но при этом находятся в постоянном контакте.

Президент России также заявил, что, несмотря на проведение спецоперации, Москва не оставит без внимания происходящее на Ближнем Востоке.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, – безусловно, не остается без внимания», – сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).

Аббас прибыл в Россию с официальным визитом 12 августа. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в контексте обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщал ТАСС, что Аббас намерен поговорить с Путиным о перспективах урегулирования палестинской проблемы. Отмечалось, что глава Палестины запланировал встречи с послами арабских государств в Москве.

Эскалация конфликта в регионе началась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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