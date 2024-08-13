Путин проводит встречу с лидером Палестины Аббасом в Ново-Огареве

Путин проводит встречу с лидером Палестины Аббасом в Ново-ОгаревеТемой стали перспективы урегулирования на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и лидер Палестины Махмуд Аббас начали переговоры в Ново-Огареве, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поприветствовал Аббаса в Москве, отметив, что рад видеть палестинского президента и его делегацию. Он напомнил, что они с Аббасом не встречались на протяжении двух лет, но при этом находятся в постоянном контакте.
Президент России также заявил, что, несмотря на проведение спецоперации, Москва не оставит без внимания происходящее на Ближнем Востоке.
«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, – безусловно, не остается без внимания», – сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Аббас прибыл в Россию с официальным визитом 12 августа. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в контексте обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщал ТАСС, что Аббас намерен поговорить с Путиным о перспективах урегулирования палестинской проблемы. Отмечалось, что глава Палестины запланировал встречи с послами арабских государств в Москве.
Эскалация конфликта в регионе началась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.