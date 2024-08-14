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Захарова надеется, что просьба ООН о доступе в Курскую область «не перформанс»

Ведомости

В РФ надеются, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является «перформансом» или стремлением снять с себя ответственность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению», – прокомментировала Захарова, отметив, что Киев также нарушает права человека в Крыму, Донецке, Луганске и других регионах.

13 августа УВКПЧ попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе УВКПЧ, который готовится к выходу в сентябре.

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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