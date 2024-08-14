Захарова надеется, что просьба ООН о доступе в Курскую область «не перформанс»
В РФ надеются, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является «перформансом» или стремлением снять с себя ответственность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению», – прокомментировала Захарова, отметив, что Киев также нарушает права человека в Крыму, Донецке, Луганске и других регионах.
13 августа УВКПЧ попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе.
11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Омбудсмен выразила надежду, что информация из ее обращения в ООН будет отражена в докладе УВКПЧ, который готовится к выходу в сентябре.
Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область рано утром 6 августа, туда перебрасываются резервы российской армии. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции.