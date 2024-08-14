ООН не связалась с Россией по поводу ситуации в Курской области

«Как мне известно, нет. ООН очень медлительна, когда дело касается России, и крайне расторопна в вопросах с западными государствами. Мы это уже несколько раз отмечали, и это выглядит для ООН очень неприглядно», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста (цитата по ТАСС).