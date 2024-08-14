ООН не связалась с Россией по поводу ситуации в Курской области
ООН не связывалась с Россией по поводу ситуации в Курской области, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Как мне известно, нет. ООН очень медлительна, когда дело касается России, и крайне расторопна в вопросах с западными государствами. Мы это уже несколько раз отмечали, и это выглядит для ООН очень неприглядно», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста (цитата по ТАСС).
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции.
11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Спустя два дня Управление верховного комиссара ООН (УВКПЧ) попросило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе.