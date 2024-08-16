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Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Москва одержит победу в «священной войне за мир и справедливость». Об этом он заявил в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 79-летия освобождения Кореи. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», – говорится в послании.

В поздравительной телеграмме Путин заявил, что и в России, и в КНДР чтут память бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые «плечом к плечу сражались за освобождение Кореи».

«Важно, что узы дружбы и взаимопомощи, закаленные в те суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития добрососедских отношений между нашими странами», – говорится в телеграмме российского лидера.

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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