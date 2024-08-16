Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Москва одержит победу в «священной войне за мир и справедливость». Об этом он заявил в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 79-летия освобождения Кореи. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).