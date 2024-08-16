Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Москва одержит победу в «священной войне за мир и справедливость». Об этом он заявил в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 79-летия освобождения Кореи. Текст послания опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», – говорится в послании.
В поздравительной телеграмме Путин заявил, что и в России, и в КНДР чтут память бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые «плечом к плечу сражались за освобождение Кореи».
«Важно, что узы дружбы и взаимопомощи, закаленные в те суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития добрососедских отношений между нашими странами», – говорится в телеграмме российского лидера.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.