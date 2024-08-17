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ООН: 115 младенцев погибли с начала конфликта в Газе

Ведомости

В секторе Газа с начала боевых действий осенью 2023 г. между армией Израиля и «Хамасом» погибли уже 115 младенцев, сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях, передает ТАСС.

Возраст 48 из них не превышал 1 месяца. Всего на 1 августа в анклаве погибли уже около 10 600 детей, общее число подтвержденных жертв – 32 300 человек.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За время операции в секторе Газа израильские войска ликвидировали более 17 000 палестинских боевиков, сообщал 15 августа представитель ЦАХАЛ.

16 августа возобновились переговоры между Израилем и «Хамасом». Палестинское радикальное движение «Хамас» на переговорах о прекращении огня в секторе Газа с Израилем пытается привлечь Россию, Турцию и ООН в качестве дополнительных посредников. Но израильская сторона соглашается лишь на посредничество США, Катара и Египта, заявил в интервью Associated Press высокопоставленный представитель «Хамаса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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