ООН: 115 младенцев погибли с начала конфликта в Газе
В секторе Газа с начала боевых действий осенью 2023 г. между армией Израиля и «Хамасом» погибли уже 115 младенцев, сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на оккупированных палестинских территориях, передает ТАСС.
Возраст 48 из них не превышал 1 месяца. Всего на 1 августа в анклаве погибли уже около 10 600 детей, общее число подтвержденных жертв – 32 300 человек.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За время операции в секторе Газа израильские войска ликвидировали более 17 000 палестинских боевиков, сообщал 15 августа представитель ЦАХАЛ.
16 августа возобновились переговоры между Израилем и «Хамасом». Палестинское радикальное движение «Хамас» на переговорах о прекращении огня в секторе Газа с Израилем пытается привлечь Россию, Турцию и ООН в качестве дополнительных посредников. Но израильская сторона соглашается лишь на посредничество США, Катара и Египта, заявил в интервью Associated Press высокопоставленный представитель «Хамаса».