Армия Израиля нанесла удар по оружейным складам «Хезболлы» в Ливане
Израильские военные атаковали отряд радикалов, военные сооружения и склад с оружием шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ВВС Израиля нанесли удар по террористической ячейке и оружейному складу «Хезболлы» в районе Шебаа на юге Ливана», – сказано в сообщении.
ВВС Израиля также ударили по складу оружия в районе Айта аш-Шаб и военному сооружению в районе Матмуры на юге Ливана. В районе Ат-Тири в южной части ливанской территории была демонтирована пусковая установка «Хезболлы».
18 августа армия Израиля сообщила о ликвидации в течение суток 20 палестинских радикалов в ходе рейдов в городе Рафах на юге сектора Газа. Израильские войска уничтожили инфраструктуру радикалов и обнаружили пулеметы, автоматы, гранаты, военную технику.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа сообщил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.