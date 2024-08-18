Нетаньяху встретится с Блинкеном 19 августа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме 19 августа. Об этом заявил ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
«Встреча с Блинкеном завтра в 11:00 мск <...> в Иерусалиме», – уточнил он.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.
После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа сообщил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.
17 августа The New York Times сообщила со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле, что Иран мог отложить ответ на убийство Хании в Тегеране. Собеседники газеты заявили, что премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в разговоре с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани рекомендовал Ирану воздержаться от эскалации, учитывая переговоры о прекращении огня в секторе Газа в катарской Дохе.