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Нетаньяху встретится с Блинкеном 19 августа

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме 19 августа. Об этом заявил ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Встреча с Блинкеном завтра в 11:00 мск <...> в Иерусалиме», – уточнил он.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

После убийства руководства группировок Иран и «Хезболла» пообещали нанести Израилю жесткий ответ. В то же время в Египте и Катаре проходят переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где боевые действия продолжаются с октября 2023 г. Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми 16 августа сообщил, что новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе пройдет в Каире в течение недели.

17 августа The New York Times сообщила со ссылкой на источники в США, Иране и Израиле, что Иран мог отложить ответ на убийство Хании в Тегеране. Собеседники газеты заявили, что премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в разговоре с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани рекомендовал Ирану воздержаться от эскалации, учитывая переговоры о прекращении огня в секторе Газа в катарской Дохе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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