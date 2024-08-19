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Подозреваемый в попытке контрабанды сотрудник посольства Чехии покинул Россию

Ведомости

Сотрудник посольства Чехии в Москве, подозреваемый в попытке контрабанды сильнодействующих веществ, покинул Россию. Об этом сообщил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, пишет «РИА Новости».

«По нашей информации, сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию нашей страны», – сказал он.

29 июля МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ Яна Ондржейка в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала чешского посольства в Россию. Тогда дипломату был выражен решительный протест в связи с грубым нарушением российского законодательства.

В сообщении МИДа отмечалось, что Чехии было предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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