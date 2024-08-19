Подозреваемый в попытке контрабанды сотрудник посольства Чехии покинул Россию
Сотрудник посольства Чехии в Москве, подозреваемый в попытке контрабанды сильнодействующих веществ, покинул Россию. Об этом сообщил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, пишет «РИА Новости».
«По нашей информации, сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию нашей страны», – сказал он.
29 июля МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ Яна Ондржейка в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ членом административно-технического персонала чешского посольства в Россию. Тогда дипломату был выражен решительный протест в связи с грубым нарушением российского законодательства.
В сообщении МИДа отмечалось, что Чехии было предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.