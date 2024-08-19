Подозреваемый в попытке контрабанды сотрудник посольства Чехии покинул Россию

В сообщении МИДа отмечалось, что Чехии было предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г.