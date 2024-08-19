Алиев заявил о положительной динамике в сотрудничестве между РФ и Азербайджаном
Президент Арзербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что по всем направлениям российско-азербайджанского сотрудничества видна позитивная динамика.
«Сфера нашей взаимодеятельности расширяется из года в год», – заявил Алиев.
19 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Азербайджан потенциально рассматривают новый проект на Каспийском шельфе. Новак отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Он сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20%. По словам вице-премьера, она вложила в проект большой объем инвестиций.
Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев встретились в резиденции «Загульба». Главы двух стран обменялись мнениями по международной и региональной повестке.