Алиев заявил о положительной динамике в сотрудничестве между РФ и Азербайджаном

19 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Азербайджан потенциально рассматривают новый проект на Каспийском шельфе. Новак отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Он сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20%. По словам вице-премьера, она вложила в проект большой объем инвестиций.