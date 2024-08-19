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Алиев заявил о положительной динамике в сотрудничестве между РФ и Азербайджаном

Ведомости

Президент Арзербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что по всем направлениям российско-азербайджанского сотрудничества видна позитивная динамика.

«Сфера нашей взаимодеятельности расширяется из года в год», – заявил Алиев.

19 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Азербайджан потенциально рассматривают новый проект на Каспийском шельфе. Новак отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Он сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20%. По словам вице-премьера, она вложила в проект большой объем инвестиций.

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев встретились в резиденции «Загульба». Главы двух стран обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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