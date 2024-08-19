Новак сообщил о новом возможном проекте России и Азербайджана на шельфе Каспия

18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. 19 августа начались его переговоры с главой республики Ильхамом Алиевым. В центре обсуждения – ситуация на Южном Кавказе. Путин сообщил, что Россия готова способствовать урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, и отметил стремление Баку завершить все процедуры по этому вопросу.