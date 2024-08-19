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Новак сообщил о новом возможном проекте России и Азербайджана на шельфе Каспия

Ведомости

Россия и Азербайджан потенциально рассматривают новый проект на Каспийском шельфе, сообщил вице-премьер Александр Новак в разговоре с изданием Russia Today.

«В целом есть ряд новых проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, который рассматривается потенциально для совместной реализации», – сказал он.

Новак отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Он сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20%. По словам вице-премьера, она вложила в проект большой объем инвестиций.

18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. 19 августа начались его переговоры с главой республики Ильхамом Алиевым. В центре обсуждения – ситуация на Южном Кавказе. Путин сообщил, что Россия готова способствовать урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, и отметил стремление Баку завершить все процедуры по этому вопросу.

Алиев, в свою очередь, положительно оценил взаимодействие России и Азербайджана. По его словам, декларация о союзническом взаимодействии между государствами успешно выполняется. Глава республики выразил надежду, что визит Путина будет приятным и полезным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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