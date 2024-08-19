Новак сообщил о новом возможном проекте России и Азербайджана на шельфе Каспия
Россия и Азербайджан потенциально рассматривают новый проект на Каспийском шельфе, сообщил вице-премьер Александр Новак в разговоре с изданием Russia Today.
«В целом есть ряд новых проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, который рассматривается потенциально для совместной реализации», – сказал он.
Новак отметил связи России и Азербайджана в газовой и нефтегазовой сферах, в частности проект Шах-Дениз. Он сообщил, что российская компания «Лукойл» имеет в нем почти 20%. По словам вице-премьера, она вложила в проект большой объем инвестиций.
18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. 19 августа начались его переговоры с главой республики Ильхамом Алиевым. В центре обсуждения – ситуация на Южном Кавказе. Путин сообщил, что Россия готова способствовать урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, и отметил стремление Баку завершить все процедуры по этому вопросу.
Алиев, в свою очередь, положительно оценил взаимодействие России и Азербайджана. По его словам, декларация о союзническом взаимодействии между государствами успешно выполняется. Глава республики выразил надежду, что визит Путина будет приятным и полезным.