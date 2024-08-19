Путин: Россия и Азербайджан работают над созданием совместного университета
Россия и Азербайджан работают над созданием совместного университета в Баку, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем», – сказал он по итогам российско-азербайджанских переговоров (цитата по ТАСС).
Президент сообщил, что к такому проекту могут подключить Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).
Путин и Алиев встретились в резиденции «Загульба». Главы двух стран обменялись мнениями по международной и региональной повестке, после чего прошла встреча в расширенном составе.
Алиев, в частности, заявил на встрече с президентом России, что по всем направлениям российско-азербайджанского сотрудничества видна позитивная динамика. По его словам, сфера взаимной деятельности двух стран расширяется «из года в год».