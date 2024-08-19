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Путин: Россия и Азербайджан работают над созданием совместного университета

Ведомости

Россия и Азербайджан работают над созданием совместного университета в Баку, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем», – сказал он по итогам российско-азербайджанских переговоров (цитата по ТАСС).

Президент сообщил, что к такому проекту могут подключить Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Путин и Алиев встретились в резиденции «Загульба». Главы двух стран обменялись мнениями по международной и региональной повестке, после чего прошла встреча в расширенном составе.

Алиев, в частности, заявил на встрече с президентом России, что по всем направлениям российско-азербайджанского сотрудничества видна позитивная динамика. По его словам, сфера взаимной деятельности двух стран расширяется «из года в год».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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