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В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие КПП со странами Евросоюза

Ведомости

Закрытие пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и введение ограничений на въезд граждан Белоруссии противоречат международному праву, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

«Наши соседи экстерриториально нарушают права белорусских граждан, в том числе ограничивая их право на передвижение. За их действиями стоят политические цели, экономический диктат», – сказал он (цитата по «Белта»).

В качестве примера нарушения прав Глаз привел конфискацию у граждан Белоруссии продуктов питания, лекарств и других товаров личного пользования на границе с Литвой. Он подчеркнул, что закрытие пунктов пропуска по инициативе Евросоюза вынуждает людей стоять в длинных очередях на границе, а грузоперевозки практически остановлены.

Европейские страны ограничили въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля действует в Литве. Авто с номерами Белоруссии должны покинуть территорию ЕС до января 2025 г. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будут предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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