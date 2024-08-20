В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие КПП со странами Евросоюза
Закрытие пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и введение ограничений на въезд граждан Белоруссии противоречат международному праву, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
«Наши соседи экстерриториально нарушают права белорусских граждан, в том числе ограничивая их право на передвижение. За их действиями стоят политические цели, экономический диктат», – сказал он (цитата по «Белта»).
В качестве примера нарушения прав Глаз привел конфискацию у граждан Белоруссии продуктов питания, лекарств и других товаров личного пользования на границе с Литвой. Он подчеркнул, что закрытие пунктов пропуска по инициативе Евросоюза вынуждает людей стоять в длинных очередях на границе, а грузоперевозки практически остановлены.
Европейские страны ограничили въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля действует в Литве. Авто с номерами Белоруссии должны покинуть территорию ЕС до января 2025 г. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будут предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.