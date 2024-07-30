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Более 2000 фур ожидают въезда в ЕС из Белоруссии

Ведомости

Около 2100 фур ожидают въезда в Евросоюз на границе с Белоруссией, сообщает пресс-служба госпогранкомитета страны в своем Telegram-канале.

«Очереди транспорта на въезд в ЕС продолжают расти. По состоянию на 10:00 около 2100 фур ожидают въезда в ЕС перед всеми сопредельными пунктами пропуска», – говорится в сообщении.

Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 1655 большегрузов. По данным ведомства, меньше всего транспорта оформили в Мядининкае – 11% от нормы. Польский погранпереход Кукурыки (Козловичи) принял 56% грузового транспорта. Через латвийский пункт пропуска Патерниеки прошло 52% фур.

Помимо этого, фиксируется скопление легковых автомобилей перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) – 400 единиц. Перед литовскими пунктами Мядининкай и Шальчининкай въезда в общей сложности ожидают 240 авто. Въехать не могут и автобусы – перед польским Тересполем и литовским Мядининкаем в сумме въезда ожидают 47 автомобилей.

Европейские страны ограничивают въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля действует в Литве. Легковые автомобили с белорусскими номерами должны покинуть территорию Евросоюза до января 2025 г. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будут предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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