Более 2000 фур ожидают въезда в ЕС из Белоруссии
Около 2100 фур ожидают въезда в Евросоюз на границе с Белоруссией, сообщает пресс-служба госпогранкомитета страны в своем Telegram-канале.
«Очереди транспорта на въезд в ЕС продолжают расти. По состоянию на 10:00 около 2100 фур ожидают въезда в ЕС перед всеми сопредельными пунктами пропуска», – говорится в сообщении.
Перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 1655 большегрузов. По данным ведомства, меньше всего транспорта оформили в Мядининкае – 11% от нормы. Польский погранпереход Кукурыки (Козловичи) принял 56% грузового транспорта. Через латвийский пункт пропуска Патерниеки прошло 52% фур.
Помимо этого, фиксируется скопление легковых автомобилей перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) – 400 единиц. Перед литовскими пунктами Мядининкай и Шальчининкай въезда в общей сложности ожидают 240 авто. Въехать не могут и автобусы – перед польским Тересполем и литовским Мядининкаем в сумме въезда ожидают 47 автомобилей.
Европейские страны ограничивают въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами. С 16 июля запрет вступил в силу в Латвии, с 18 июля действует в Литве. Легковые автомобили с белорусскими номерами должны покинуть территорию Евросоюза до января 2025 г. Лица, которые будут управлять таким транспортным средством после установленного срока, нарушат законодательство. Для них будут предусмотрены штраф и конфискация автомобиля.