МИД РФ опроверг заявления Германии об обмене информацией по «Северным потокам»
Германия не обменивается с Россией информацией по подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, отвечая на заявление МИД ФРГ.
«Ни один направленный нам вот такой якобы документ не содержит никакой фактологической информации», – сказала она, добавив, что на запросы России по «Северным потокам» Германия отвечала «пустыми отписками и отговорками».
По словам Захаровой, Германия не предоставляет Москве имеющиеся факты по расследованию. Она подчеркнула, что РФ настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с регламентами антитеррористических конвенций ООН.
Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.
В августе этого года стало известно, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к подрывам подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Сообщалось также, что один из подозреваемых покинул Польшу и находится на Украине.