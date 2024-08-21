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МИД РФ опроверг заявления Германии об обмене информацией по «Северным потокам»

Ведомости

Германия не обменивается с Россией информацией по подрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, отвечая на заявление МИД ФРГ.

«Ни один направленный нам вот такой якобы документ не содержит никакой фактологической информации», – сказала она, добавив, что на запросы России по «Северным потокам» Германия отвечала «пустыми отписками и отговорками».

По словам Захаровой, Германия не предоставляет Москве имеющиеся факты по расследованию. Она подчеркнула, что РФ настаивает на проведении официальных двусторонних консультаций в соответствии с регламентами антитеррористических конвенций ООН.

Газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», проходящие через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Швеция, Дания и Германия занялись расследованием инцидента, но первые две страны не определили виновников.

В августе этого года стало известно, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к подрывам подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Сообщалось также, что один из подозреваемых покинул Польшу и находится на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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