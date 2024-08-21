МИД РФ опроверг заявления Германии об обмене информацией по «Северным потокам»

В августе этого года стало известно, что в Германии выдан ордер на арест по делу о подрывах трубопроводов. В причастности к подрывам подозреваются трое граждан Украины, в том числе женщина. Они в качестве дайверов могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. Сообщалось также, что один из подозреваемых покинул Польшу и находится на Украине.