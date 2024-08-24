СМИ: посольство Украины в Кот-д’Ивуаре заподозрили в подготовке боевиков

В ночь на 5 августа представитель малийского переходного правительства полковник Абдулай Майга заявил о разрыве отношений с Украиной из-за того, что ее военная разведка признала поддержку коалиции повстанцев-туарегов (полукочевая этническая группа, проживающая в регионе вокруг Сахары). В конце июля повстанцы атаковали колонну малийской армии (FAM) и поддерживавших ее бойцов ЧВК «Вагнер», которые понесли значительные потери. 29 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявлял, что Украина предоставила туарегам помощь для нападения на ЧВК «Вагнер» и малийские правительственные силы.