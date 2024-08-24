СМИ: посольство Украины в Кот-д’Ивуаре заподозрили в подготовке боевиков
Власти Кот-д’Ивуара, предположительно, проводят расследование в отношении посольства Украине в Абиджане. Предполагается, что дипмиссия может быть причастна к координации подготовки боевиков, специализирующихся на средствах связи, и использования дипломатической почты для перевозки деталей для беспилотников, сообщает Bamada.
«Хотя детали этого расследования все еще остаются неясными, эти утверждения, если они подтвердятся, могут иметь серьезные последствия для отношений между Кот-д'Ивуаром и Украиной», – говорится в материале.
Отмечается также, что официальных комментариев от властей Кот-д'Ивуара и посольства Украины на эту тему пока не было, но «распространение этих слухов подпитывает спекуляции и вызывает обеспокоенность по поводу возможного участия Украины в дестабилизирующей деятельности в Западной Африке».
В ночь на 5 августа представитель малийского переходного правительства полковник Абдулай Майга заявил о разрыве отношений с Украиной из-за того, что ее военная разведка признала поддержку коалиции повстанцев-туарегов (полукочевая этническая группа, проживающая в регионе вокруг Сахары). В конце июля повстанцы атаковали колонну малийской армии (FAM) и поддерживавших ее бойцов ЧВК «Вагнер», которые понесли значительные потери. 29 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявлял, что Украина предоставила туарегам помощь для нападения на ЧВК «Вагнер» и малийские правительственные силы.