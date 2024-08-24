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СМИ: посольство Украины в Кот-д’Ивуаре заподозрили в подготовке боевиков

Ведомости

Власти Кот-д’Ивуара, предположительно, проводят расследование в отношении посольства Украине в Абиджане. Предполагается, что дипмиссия может быть причастна к координации подготовки боевиков, специализирующихся на средствах связи, и использования дипломатической почты для перевозки деталей для беспилотников, сообщает Bamada.

«Хотя детали этого расследования все еще остаются неясными, эти утверждения, если они подтвердятся, могут иметь серьезные последствия для отношений между Кот-д'Ивуаром и Украиной», – говорится в материале.

Отмечается также, что официальных комментариев от властей Кот-д'Ивуара и посольства Украины на эту тему пока не было, но «распространение этих слухов подпитывает спекуляции и вызывает обеспокоенность по поводу возможного участия Украины в дестабилизирующей деятельности в Западной Африке».

В ночь на 5 августа представитель малийского переходного правительства полковник Абдулай Майга заявил о разрыве отношений с Украиной из-за того, что ее военная разведка признала поддержку коалиции повстанцев-туарегов (полукочевая этническая группа, проживающая в регионе вокруг Сахары). В конце июля повстанцы атаковали колонну малийской армии (FAM) и поддерживавших ее бойцов ЧВК «Вагнер», которые понесли значительные потери. 29 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов заявлял, что Украина предоставила туарегам помощь для нападения на ЧВК «Вагнер» и малийские правительственные силы.

6 августа о разрыве дипотношений с Украиной заявило правительство Нигера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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