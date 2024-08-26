В ряде городов Украины прогремели взрывы
В Киеве, Кривом Роге, Одессе, Харькове и Днепре прогремели взрывы, следует из публикаций администраций городов и сообщений украинских СМИ.
Глава городской военной администрации Киева Сергей Попков в своем Telegram-канале сообщил, что на подступах к Киеву работают средства противовоздушной обороны. Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил о взрывах в городе.
По состоянию на 9:30 мск воздушная тревога действует на территории всей Украины, следует из соответствующего сайта для информирования населения.