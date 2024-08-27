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Кремль: администрация президента не использует Telegram и другие мессенджеры

Ведомости

Администрация президента не использует в своей работе мессенджеры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на брифинге на вопрос, просит ли Кремль своих сотрудников удалять переписки в Telegram из-за рисков на фоне задержания во Франции создателя платформы Павла Дурова.

«Чистить переписки – это полная глупость. Это первое. Второе – государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. <…> И поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики», – сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле «никто никого ничего чистить не призывает».

Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По информации СМИ, его задержание связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. В рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, но самому Дурову официально обвинения пока не предъявлены. 27 августа агентство Reuters со ссылкой на прокурора Парижа сообщило, что Дуров пробудет под стражей во Франции еще 48 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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