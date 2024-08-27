Кремль: администрация президента не использует Telegram и другие мессенджеры

«Чистить переписки – это полная глупость. Это первое. Второе – государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности. <…> И поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем, потому что это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики», – сказал Песков.