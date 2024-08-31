Саперы обезвредили суббоеприпасы кассетной HIMARS в Курской области

Саперы обезвредили суббоеприпасы кассетной HIMARS в Курской областиЗа сутки из региона эвакуированы 182 человека
Пиротехники МЧС России за сутки обследовали два населенных пункта приграничья Курской области и обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Всего с начала работ специалисты обезвредили более 300 опасных боеприпасов.
За сутки в безопасные районы из Курской области эвакуированы 182 человека. Внеочреденая группа людей 31 августа отправлена в Калужскую и Московскую области.
В Курскую область доставлено за сутки более 265 т гуманитарной помощи. За все время в регион прибыло 3700 т грузов.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
28 августа инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вооруженных сил Украины (ВСУ) в 5 км от Курской АЭС. Росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 183 неразорвавшимися поражающими элементами. Снаряд уничтожили накладным зарядом.
27 августа директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС. По итогам визита он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Директор МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.