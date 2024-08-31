Лавров: трудно судить о целях Запада после спонсирования ВСУ в Курской области
Трудно судить, какую цель ставил Запад, спонсируя вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У западных наших коллег изощренные мозги», – отметил Лавров.
Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вторжение в Курскую область нужно для обменов территориями. По его словам, Россия свою территорию ни с кем не обсуждает и не будет вести переговоры на этот счет.
Президент России Владимир Путин заявлял, что российская сторона готова к урегулированию конфликта «на основе реалий на земле» и в Конституции, где прописано, что в составе страны есть четыре новых субъекта федерации, напомнил Лавров.
14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
На фоне боевых действий жители Курской области стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали более 133 000 человек.
31 августа МЧС России сообщило, что в регион уже доставлено в общей сложности 3700 т грузов. Кроме того, пострадавшие от атаки ВСУ жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты были произведены по порядка 71 000 заявлений на оказание материальной помощи.