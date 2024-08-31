Иран отверг обвинения в обучении российских военных управлять дронами

28 августа офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинение бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в военном сотрудничестве с Россией. По его данным, группа иранских инструкторов обучала и помогала использовать дроны российским военным. Отмечается, что в 2022 г. Иран также якобы передал России по меньшей мере 1500 беспилотников.