Иран отверг обвинения в обучении российских военных управлять дронами
Утверждения о том, что иранские инструкторы якобы обучают и помогают российским военным управлять дронами, являются необоснованными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
По его словам, подобные заявления делаются с конкретными политическими намерениями и целями. Они противоречат подходу Ирана к боевым действиям на Украине. Канани вновь подтвердил позицию республики о необходимости мирного урегулирования конфликта.
28 августа офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинение бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в военном сотрудничестве с Россией. По его данным, группа иранских инструкторов обучала и помогала использовать дроны российским военным. Отмечается, что в 2022 г. Иран также якобы передал России по меньшей мере 1500 беспилотников.
4 июня США ввели санкции против четырех организаций, связанных с зарегистрированной в стране компанией Rayan Roshd Afzar, и иранского руководителя Iran Aviation Industries Organization. Компании, как утверждается, связаны с разработкой и производством БПЛА, которые Тегеран якобы предоставляет Москве и подконтрольным Ирану группировкам на Ближнем Востоке.
В Кремле неоднократно отрицали применение иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в ходе спецоперации используется российская техника с отечественными наименованиями. Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал информационным вбросом.