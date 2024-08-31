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Иран отверг обвинения в обучении российских военных управлять дронами

Ведомости

Утверждения о том, что иранские инструкторы якобы обучают и помогают российским военным управлять дронами, являются необоснованными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

По его словам, подобные заявления делаются с конкретными политическими намерениями и целями. Они противоречат подходу Ирана к боевым действиям на Украине. Канани вновь подтвердил позицию республики о необходимости мирного урегулирования конфликта.

28 августа офис генпрокурора Украины заочно предъявил обвинение бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в военном сотрудничестве с Россией. По его данным, группа иранских инструкторов обучала и помогала использовать дроны российским военным. Отмечается, что в 2022 г. Иран также якобы передал России по меньшей мере 1500 беспилотников.

4 июня США ввели санкции против четырех организаций, связанных с зарегистрированной в стране компанией Rayan Roshd Afzar, и иранского руководителя Iran Aviation Industries Organization. Компании, как утверждается, связаны с разработкой и производством БПЛА, которые Тегеран якобы предоставляет Москве и подконтрольным Ирану группировкам на Ближнем Востоке.

В Кремле неоднократно отрицали применение иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в ходе спецоперации используется российская техника с отечественными наименованиями. Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал информационным вбросом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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