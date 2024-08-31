Кандидат в президенты Польши пообещал расстреливать нелегальных мигрантов

Кандидат пообещал, что в качестве президента Польши будет самым активным из всех польских лидеров. По его словам, до сих пор президенты Польши функционировали как марионетки глав своих партий. Ментцен утверждает, что не собирается быть лидером, который подписывает невыгодные стране законы. Он также отметил, что не станет подстраиваться ни под чьи интересы, кроме интересов польского народа.