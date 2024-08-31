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Кандидат в президенты Польши пообещал расстреливать нелегальных мигрантов

Ведомости

Польские военные будут расстреливать мигрантов-нелегалов на границе Польши. Такое решение в случае своего избрания на президентский пост примет кандидат в главы государства Польши Славомир Ментцен. Об этом он заявил на съезде своей партии, передает Polityka.

«Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять», – отметил Ментцен (цитата по «РИА Новости»).

Кандидат пообещал, что в качестве президента Польши будет самым активным из всех польских лидеров. По его словам, до сих пор президенты Польши функционировали как марионетки глав своих партий. Ментцен утверждает, что не собирается быть лидером, который подписывает невыгодные стране законы. Он также отметил, что не станет подстраиваться ни под чьи интересы, кроме интересов польского народа.

14 мая премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил. что страна не будет принимать нелегальных мигрантов согласно «Пакту о миграции», который принял Совет Евросоюза (ЕС). Он добавил, что Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с конфликтом между Россией и Украиной. В стране также находятся десятки тысяч мигрантов из Белоруссии. При обсуждении «Пакта о миграции» Польша голосовала против него.

В тот же день Совет ЕС утвердил «Пакт о миграции и предоставлении убежища». Главной особенностью реформы стала обязательная пограничная процедура. Как отмечают в совете, ее цель – быстрая оценка заявлений мигрантов: «являются ли заявления необоснованными или неприемлемыми». Также вводится квотированное расселение мигрантов по странам ЕС, от которого можно отказаться с помощью оплаты в специальный фонд.

«Ведомости» писали, что в 2023 г. 1,142 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах (таких, как Норвегия и Швейцария). Данные сопоставимы с пиковыми значениями 2015–2016 гг., когда в разгар войны в Сирии было получено соответственно 1,3 млн и 1,19 млн запросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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