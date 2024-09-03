Минобороны Эстонии: страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО

«Дефицит, который на самом деле является большой проблемой для всех стран НАТО, – это возможность защиты от баллистических ракет, то есть способность поражать ракеты на высоте до 20 км и на расстоянии от 150 до 200 км», – сказал он. Певкур добавил, что речь о нехватке систем для ракет малой дальности не идет.