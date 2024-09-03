Минобороны Эстонии: страны НАТО столкнулись с нехваткой систем ПВО
Страны Североатлантического альянса столкнулись с дефицитом систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телерадиовещательной компании ERR.
«Дефицит, который на самом деле является большой проблемой для всех стран НАТО, – это возможность защиты от баллистических ракет, то есть способность поражать ракеты на высоте до 20 км и на расстоянии от 150 до 200 км», – сказал он. Певкур добавил, что речь о нехватке систем для ракет малой дальности не идет.
В начале августа Певкур заявлял, что Эстония с 2026 г. будет тратить на оборону около 4% ВВП. По его мнению, странам НАТО скоро будет недостаточно инвестировать в оборону только 2% от ВВП.
В августе агентство Bloomberg писало, что некоторые страны НАТО не выполнили обещания предоставить Украине системы ПВО. Речь идет об отправке по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности. Конкретные страны в материале не называются. Как отмечает Bloomberg, по системе Patriot обещали поставить США, Германия и Румыния. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T.