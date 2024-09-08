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Дума Югры избрала Руслана Кухарука на пост губернатора

Его кандидатуру в мае поддержал Владимир Путин
Ведомости

Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избрала врио губернатора Руслана Кухарука на пост главы региона. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте».

«Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избран Кухарук Руслан Николаевич», – сообщил председатель окружной думы Борис Хохряков после подведения итогов голосования.

За кандидатуру Кухарука проголосовали 33 депутата. Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку и оказанное доверие. Кухарук выразил уверенность, что решение вопросов, озвученных жителями Югры, будет найдено при работе в единой команде на благо людей.

13 августа президент России Владимир Путин внес в думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кандидатов для избрания на должность главы региона. В перечень вошли Кухарук и депутаты думы Югры Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.

30 мая Кухарук указом главы государства был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Назначение произошло после того, как бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова, проработавшая на должности 14 лет, объявила об уходе в отставку.

Кухарук родился 8 мая 1979 г. в городе Урай. Пришел на работу в администрацию Тюменского района в 2002 г. после окончания Тюменского государственного университета. Перешел на должность начальника управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области (работал на должности с 2002 по 2011 г.). Отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города в 2012-2017 гг.

С 2016 г. занимал пост заместителя главы администрации Тюмени. На должность главы Тюмени был избран в октябре 2018 г. В декабре 2020 г. Кухарук был избран президентом Союза российских городов, в 2022 г. возглавил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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