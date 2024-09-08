Дума Югры избрала Руслана Кухарука на пост губернатора

Дума Югры избрала Руслана Кухарука на пост губернатораЕго кандидатуру в мае поддержал Владимир Путин
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избрала врио губернатора Руслана Кухарука на пост главы региона. Трансляция заседания велась во «ВКонтакте».
«Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избран Кухарук Руслан Николаевич», – сообщил председатель окружной думы Борис Хохряков после подведения итогов голосования.
За кандидатуру Кухарука проголосовали 33 депутата. Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку и оказанное доверие. Кухарук выразил уверенность, что решение вопросов, озвученных жителями Югры, будет найдено при работе в единой команде на благо людей.
13 августа президент России Владимир Путин внес в думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры кандидатов для избрания на должность главы региона. В перечень вошли Кухарук и депутаты думы Югры Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.
30 мая Кухарук указом главы государства был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Назначение произошло после того, как бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова, проработавшая на должности 14 лет, объявила об уходе в отставку.
Кухарук родился 8 мая 1979 г. в городе Урай. Пришел на работу в администрацию Тюменского района в 2002 г. после окончания Тюменского государственного университета. Перешел на должность начальника управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области (работал на должности с 2002 по 2011 г.). Отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города в 2012-2017 гг.
С 2016 г. занимал пост заместителя главы администрации Тюмени. На должность главы Тюмени был избран в октябре 2018 г. В декабре 2020 г. Кухарук был избран президентом Союза российских городов, в 2022 г. возглавил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.