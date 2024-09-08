Дума Югры избрала Руслана Кухарука на пост губернатора

Кухарук родился 8 мая 1979 г. в городе Урай. Пришел на работу в администрацию Тюменского района в 2002 г. после окончания Тюменского государственного университета. Перешел на должность начальника управления распоряжения и аренды земельных участков департамента имущественных отношений Тюменской области (работал на должности с 2002 по 2011 г.). Отвечал за переселение из аварийного жилищного фонда Тюмени в качестве главы департамента земельных отношений города в 2012-2017 гг.