На Бали хотят ввести двухлетний запрет на строительство новых отелей и клубов
Власти Бали предлагают ввести временный запрет на строительство новых отелей, вилл, дискотек и пляжных клубов, чтобы замедлить темпы застройки и перенаселенности острова, сообщает Bloomberg.
Мораторий будет действовать в течение двух лет и распространится на самые густонаселенные туристические районы Бали, включая Канггу, Семиньяк, Улувату и Убуд. План был представлен в координирующее министерство по морским делам и инвестициям, которое положительно отреагировало на эту идею.
По словам исполняющего обязанности губернатора Санга Маде Махендры Джайи, рисовые поля Бали превратились в коммерческие земли, причем зачастую без необходимых разрешений со стороны властей. По его словам, нерегулируемая продажа алкоголя также усугубляет неуправляемое поведение и преступность на острове.
В 2023 г. россияне приобрели на индонезийском острове Бали до 1050 объектов недвижимости, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 г.: тогда было заключено 650–700 сделок. В денежном выражении общий объем сделок на Бали с участием граждан России в 2023 г. достиг $230–240 млн (плюс 60–70% год к году).