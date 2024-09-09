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На Бали хотят ввести двухлетний запрет на строительство новых отелей и клубов

Ведомости

Власти Бали предлагают ввести временный запрет на строительство новых отелей, вилл, дискотек и пляжных клубов, чтобы замедлить темпы застройки и перенаселенности острова, сообщает Bloomberg.

Мораторий будет действовать в течение двух лет и распространится на самые густонаселенные туристические районы Бали, включая Канггу, Семиньяк, Улувату и Убуд. План был представлен в координирующее министерство по морским делам и инвестициям, которое положительно отреагировало на эту идею.

По словам исполняющего обязанности губернатора Санга Маде Махендры Джайи, рисовые поля Бали превратились в коммерческие земли, причем зачастую без необходимых разрешений со стороны властей. По его словам, нерегулируемая продажа алкоголя также усугубляет неуправляемое поведение и преступность на острове.

В 2023 г. россияне приобрели на индонезийском острове Бали до 1050 объектов недвижимости, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 г.: тогда было заключено 650–700 сделок. В денежном выражении общий объем сделок на Бали с участием граждан России в 2023 г. достиг $230–240 млн (плюс 60–70% год к году).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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