На Бали хотят ввести двухлетний запрет на строительство новых отелей и клубов

В 2023 г. россияне приобрели на индонезийском острове Бали до 1050 объектов недвижимости, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 г.: тогда было заключено 650–700 сделок. В денежном выражении общий объем сделок на Бали с участием граждан России в 2023 г. достиг $230–240 млн (плюс 60–70% год к году).