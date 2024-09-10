Путин поблагодарил Чан Тхань Мана за теплый прием во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана, прибывшего в РФ с рабочим визитом, и поблагодарил его за теплый прием в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Стороны обсудили темы в развитие российско-вьетнамских переговоров в ходе недавнего визита Путина во Вьетнам. Российский лидер также был проинформирован о состоявшихся переговорах Чан Тхань Мана и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
9 сентября Володин провел неформальную встречу с председателем национального собрания Вьетнама. Он показал Чан Тхань Ману достопримечательности Москвы. 10 сентября между аппаратами Госдумы и национального собрания Вьетнама было подписано соглашение о сотрудничестве. Генеральный секретарь национального собрания республики Буй Ван Кыонг выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами.
Путин в июне 2024 г. совершил государственный визит во Вьетнам. Он подчеркнул, что Вьетнам был и остается «надежным другом и партнером» России, и отметил, что Ханой разделяет идею Москвы о необходимости построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства.