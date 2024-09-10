Путин поблагодарил Чан Тхань Мана за теплый прием во Вьетнаме

Путин в июне 2024 г. совершил государственный визит во Вьетнам. Он подчеркнул, что Вьетнам был и остается «надежным другом и партнером» России, и отметил, что Ханой разделяет идею Москвы о необходимости построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства.