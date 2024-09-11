WSJ: Киев подталкивают к «плану Б» с более реалистичными целями

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отправятся на Украину 11 сентября, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами, как лучше определить цель Украины и какая помощь ей потребуется для этого. За последние две недели в Киеве побывали еще несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников. Киеву было указано, что для «полной победы» Украине потребуется поддержка в сотни миллиардов долларов, чего ни Вашингтон, ни Европа в реальности сделать не могут.