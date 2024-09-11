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WSJ: Киев подталкивают к «плану Б» с более реалистичными целями

Ведомости

Украину склоняют задуматься о «плане Б» в противостоянии с Россией. Западные чиновники хотят, чтобы Киев сформулировал более реалистичные цели на 2025 г. Об этом пишет The Wall Street Journal.

США и европейские союзники по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента Украины Владимира Зеленского – вытеснить Россию со всей территории Украины. Но в условиях, когда общественная поддержка среди некоторых ключевых сторонников Украины ослабевает, а Россия добивается успехов на поле боя, некоторые европейские дипломаты говорят, что Украине нужно быть более реалистичной в своих военных целях. Это может помочь западным чиновникам убедить своих избирателей в необходимости поставлять в страну оружие и помощь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отправятся на Украину 11 сентября, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами, как лучше определить цель Украины и какая помощь ей потребуется для этого. За последние две недели в Киеве побывали еще несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников. Киеву было указано, что для «полной победы» Украине потребуется поддержка в сотни миллиардов долларов, чего ни Вашингтон, ни Европа в реальности сделать не могут.

Блинкен сказал, что он и Лэмми по итогам поездки представят отчет президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Это может стать прелюдией к подписанию США и Великобританией соглашения об использовании Украиной ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято.

В Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка в Киев не направлена на принуждение Украины к переговорам. «Безусловно, наиболее вероятным исходом являются переговоры, но когда это произойдет и при каких условиях и обстоятельствах, будет зависеть от президента Зеленского», – пояснил Кирби.

При этом в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему не поддерживает идею ударов западным оружием вглубь России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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