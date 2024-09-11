WSJ: Киев подталкивают к «плану Б» с более реалистичными целями
Украину склоняют задуматься о «плане Б» в противостоянии с Россией. Западные чиновники хотят, чтобы Киев сформулировал более реалистичные цели на 2025 г. Об этом пишет The Wall Street Journal.
США и европейские союзники по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента Украины Владимира Зеленского – вытеснить Россию со всей территории Украины. Но в условиях, когда общественная поддержка среди некоторых ключевых сторонников Украины ослабевает, а Россия добивается успехов на поле боя, некоторые европейские дипломаты говорят, что Украине нужно быть более реалистичной в своих военных целях. Это может помочь западным чиновникам убедить своих избирателей в необходимости поставлять в страну оружие и помощь.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отправятся на Украину 11 сентября, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами, как лучше определить цель Украины и какая помощь ей потребуется для этого. За последние две недели в Киеве побывали еще несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников. Киеву было указано, что для «полной победы» Украине потребуется поддержка в сотни миллиардов долларов, чего ни Вашингтон, ни Европа в реальности сделать не могут.
Блинкен сказал, что он и Лэмми по итогам поездки представят отчет президенту США Джо Байдену и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Это может стать прелюдией к подписанию США и Великобританией соглашения об использовании Украиной ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято.
В Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка в Киев не направлена на принуждение Украины к переговорам. «Безусловно, наиболее вероятным исходом являются переговоры, но когда это произойдет и при каких условиях и обстоятельствах, будет зависеть от президента Зеленского», – пояснил Кирби.
При этом в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему не поддерживает идею ударов западным оружием вглубь России.