Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Казани

Путин вначале сказал, что ждет в Казани председателя КНР на саммите БРИКС, и попросил дипломата передать ему самые наилучшие пожелания. В ответ министр сказал, что одна из его важных задач в Петербурге – это подготовка к предстоящему визиту Си в Казань.