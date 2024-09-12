Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин примет приглашение к участию в саммите БРИКС в Казани. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщается на сайте главы российского государства.
Путин вначале сказал, что ждет в Казани председателя КНР на саммите БРИКС, и попросил дипломата передать ему самые наилучшие пожелания. В ответ министр сказал, что одна из его важных задач в Петербурге – это подготовка к предстоящему визиту Си в Казань.
«Председатель с удовольствием принимает ваше приглашение на предстоящий саммит в Казани для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам», – сказал глава МИДа.
Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. 4 сентября Путин во время переговоров с зампредом Китая Хань Чжэном в ходе Восточного экономического форума заявил, что планирует провести двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани.