ПВО сбила за ночь 20 беспилотников ВСУ над территорией России
В ночь на 13 сентября средства ПВО уничтожили над территорией России в общей сложности 20 украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – восемь. Над Белгородской ликвидировано четыре беспилотника, над Курской – три. Также по два аппарата было сбито над Смоленской и Орловской областями, еще один – над Калужской областью.
Губернатор Брянской области сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В Орловской области также обошлось без последствий на земле, отметил глава региона Андрей Клычков. По его словам, один дрон был сбит средствами РЭБ, другой – авиационной техникой.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ночью сообщал о действии сигналов ракетной опасности и опасности атаки БПЛА. Обе тревоги были сняты около 3:00 мск. Последствия атаки ВСУ он пока не комментировал. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. Он призвал жителей региона не трогать обломки дронов.
Власти Белгородской и Смоленской областей последствия атаки ВСУ пока не комментировали.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Массированная атака на регионы Центрального федерального округа произошла в ночь 10 сентября. Над территорией России было уничтожено 144 дрона. В Подмосковье погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.