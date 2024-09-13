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ПВО сбила за ночь 20 беспилотников ВСУ над территорией России

Ведомости

В ночь на 13 сентября средства ПВО уничтожили над территорией России в общей сложности 20 украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – восемь. Над Белгородской ликвидировано четыре беспилотника, над Курской – три. Также по два аппарата было сбито над Смоленской и Орловской областями, еще один – над Калужской областью.

Губернатор Брянской области сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В Орловской области также обошлось без последствий на земле, отметил глава региона Андрей Клычков. По его словам, один дрон был сбит средствами РЭБ, другой – авиационной техникой.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ночью сообщал о действии сигналов ракетной опасности и опасности атаки БПЛА. Обе тревоги были сняты около 3:00 мск. Последствия атаки ВСУ он пока не комментировал. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. Он призвал жителей региона не трогать обломки дронов.

Власти Белгородской и Смоленской областей последствия атаки ВСУ пока не комментировали.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки ударить по российским регионам. Массированная атака на регионы Центрального федерального округа произошла в ночь 10 сентября. Над территорией России было уничтожено 144 дрона. В Подмосковье погибла женщина, еще восемь человек получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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