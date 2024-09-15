Times: Стармеру грозит расследование за незадекларированные покупки одежды жене
В отношении премьер-министра Великобритании Кира Стармера может быть проведено расследование из-за того, что он не декларировал расходы на покупку одежды для своей жены и оплату работы личного ассистента для супруги Виктории. Об этом сообщила газета The Times.
По информации издания, одежда была куплена на деньги финансового донора премьера - бывшего главы онлайн-магазина Asos Вахида Алли. Таким образом Стармер нарушил парламентские правила декларирования расходов. В этом году Алли также подарил премьеру одежду и несколько пар очков на 18 685 фунтов стерлингов и заплатил 20 000 фунтов стерлингов на его проживание во время выборов и расходы «личного офиса».
5 июля Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. Предыдущий премьер Риши Сунак объявил о своей отставке 5 июля.