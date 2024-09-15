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Times: Стармеру грозит расследование за незадекларированные покупки одежды жене

Ведомости

В отношении премьер-министра Великобритании Кира Стармера может быть проведено расследование из-за того, что он не декларировал расходы на покупку одежды для своей жены и оплату работы личного ассистента для супруги Виктории. Об этом сообщила газета The Times.

По информации издания, одежда была куплена на деньги финансового донора премьера - бывшего главы онлайн-магазина Asos Вахида Алли. Таким образом Стармер нарушил парламентские правила декларирования расходов. В этом году Алли также подарил премьеру одежду и несколько пар очков на 18 685 фунтов стерлингов и заплатил 20 000 фунтов стерлингов на его проживание во время выборов и расходы «личного офиса».

5 июля Стармер официально занял пост премьер-министра Великобритании после встречи с королем Карлом III в Букингемском дворце. Предыдущий премьер Риши Сунак объявил о своей отставке 5 июля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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