США завершили вывод войск из Нигера
Министерство обороны США и министерство национальной обороны Республики Нигер объявили, что вывод сил и средств США из Нигера завершен. Об этом сообщает портал AllAfrica.
«Эффективное сотрудничество и коммуникация между вооруженными силами США и Нигера гарантировали, что безопасный, упорядоченный и ответственный вывод войск был завершен без осложнений к согласованной обоюдно дате 15 сентября», – говорится в сообщении.
8 июля армия США покинула авиабазу 101, расположенную в нигерийской столице Ниамее. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявлял, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы подготовкой военных Нигера занимались специалисты из РФ. Российские силы прибыли на авиабазу 101 в мае.