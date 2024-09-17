РПЦ осудила дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде сербского дзюдоиста
Русская православная церковь (РПЦ) осудила решение Международной федерации дзюдо (IJF) о дисквалификации серба Неманью Майдова за то, что он перекрестился перед поединком на Олимпиаде в Париже. Секуляризация спорта стала чрезмерной, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Непонятно кем и зачем устанавливаются правила, которые заставляют спортсменов отказываться от приличной и разумной демонстрации своей религиозной принадлежности», – сказал Кипшидзе, добавив, что спорт, как и любую другую область человеческой жизни, невозможно поместить в какие-то «узкие секулярные рамки» (цитата по ТАСС).
16 сентября Майдов сообщил в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о своем отстранении на пять месяцев из-за демонстрации религиозного жеста перед схваткой на Олимпиаде-2024. «15 дней назад я получил решение о том, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных правил. Точнее, за то, что я перекрестился при выходе на поединок на Олимпийских играх», – написал спортсмен (цитата по РБК).
ТАСС сообщало, что Майдов, выступавший на Олимпиаде в весовой категории до 90 кг, перекрестился перед схваткой 1/8 финала против грека Теодороса Целидиса. В четвертьфинал он выйти не смог.
По данным РБК, во время Олимпиады Майдову было направлено письмо от IJF, в котором говорилось, что ему дважды делали предупреждение насчет крестного знамения (в 2018 и 2022 гг.) и что он нарушил этический кодекс организации.