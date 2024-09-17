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РПЦ осудила дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде сербского дзюдоиста

Ведомости

Русская православная церковь (РПЦ) осудила решение Международной федерации дзюдо (IJF) о дисквалификации серба Неманью Майдова за то, что он перекрестился перед поединком на Олимпиаде в Париже. Секуляризация спорта стала чрезмерной, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Непонятно кем и зачем устанавливаются правила, которые заставляют спортсменов отказываться от приличной и разумной демонстрации своей религиозной принадлежности», – сказал Кипшидзе, добавив, что спорт, как и любую другую область человеческой жизни, невозможно поместить в какие-то «узкие секулярные рамки» (цитата по ТАСС).

16 сентября Майдов сообщил в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о своем отстранении на пять месяцев из-за демонстрации религиозного жеста перед схваткой на Олимпиаде-2024. «15 дней назад я получил решение о том, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных правил. Точнее, за то, что я перекрестился при выходе на поединок на Олимпийских играх», – написал спортсмен (цитата по РБК).

ТАСС сообщало, что Майдов, выступавший на Олимпиаде в весовой категории до 90 кг, перекрестился перед схваткой 1/8 финала против грека Теодороса Целидиса. В четвертьфинал он выйти не смог.

По данным РБК, во время Олимпиады Майдову было направлено письмо от IJF, в котором говорилось, что ему дважды делали предупреждение насчет крестного знамения (в 2018 и 2022 гг.) и что он нарушил этический кодекс организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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