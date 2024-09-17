РПЦ осудила дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде сербского дзюдоиста

16 сентября Майдов сообщил в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) о своем отстранении на пять месяцев из-за демонстрации религиозного жеста перед схваткой на Олимпиаде-2024. «15 дней назад я получил решение о том, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила меня на пять месяцев за нарушение их религиозных правил. Точнее, за то, что я перекрестился при выходе на поединок на Олимпийских играх», – написал спортсмен (цитата по РБК).