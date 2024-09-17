Фракция ХДС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера ФРГ

Как правило, ХДС и ХСС образуют блок правоцентристских политических партий и выдвигают общую кандидатуру на всеобщих выборах. ХДС действует на территории всей Германии, кроме Баварии. ХСС же, напротив, действует только в Баварии. В своем ответе Мерц поблагодарил Зедера за поддержку и призвал к сокращению социальных выплат и налогов, особенно для частных компаний. Мерц также выступает за необходимость упростить налоговую систему Германии.