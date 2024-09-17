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Фракция ХДС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера ФРГ

Ведомости

Христианско-демократический союз (ХДС) и его баварский партнер ХСС официально объявили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерц. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление лидера ХСС Маркус Зедера.

Как правило, ХДС и ХСС образуют блок правоцентристских политических партий и выдвигают общую кандидатуру на всеобщих выборах. ХДС действует на территории всей Германии, кроме Баварии. ХСС же, напротив, действует только в Баварии. В своем ответе Мерц поблагодарил Зедера за поддержку и призвал к сокращению социальных выплат и налогов, особенно для частных компаний. Мерц также выступает за необходимость упростить налоговую систему Германии.

С 1989 по 1994 гг. Мерц был депутатом Европарламента. В 1994 г. был избран в правительство ФРГ, где вносил инициативы в финансово-экономической сферу. С 2000 по 2002 гг. Мерц занимал пост председателя фракции ХДС/ХСС. Затем его сменила экс-канцлер Ангела Меркель. С 2022 г. вновь занимает пост председателя ХДС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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