Фракция ХДС выдвинула лидера христианских демократов на пост канцлера ФРГ
Христианско-демократический союз (ХДС) и его баварский партнер ХСС официально объявили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерц. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на заявление лидера ХСС Маркус Зедера.
Как правило, ХДС и ХСС образуют блок правоцентристских политических партий и выдвигают общую кандидатуру на всеобщих выборах. ХДС действует на территории всей Германии, кроме Баварии. ХСС же, напротив, действует только в Баварии. В своем ответе Мерц поблагодарил Зедера за поддержку и призвал к сокращению социальных выплат и налогов, особенно для частных компаний. Мерц также выступает за необходимость упростить налоговую систему Германии.
С 1989 по 1994 гг. Мерц был депутатом Европарламента. В 1994 г. был избран в правительство ФРГ, где вносил инициативы в финансово-экономической сферу. С 2000 по 2002 гг. Мерц занимал пост председателя фракции ХДС/ХСС. Затем его сменила экс-канцлер Ангела Меркель. С 2022 г. вновь занимает пост председателя ХДС.