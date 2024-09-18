Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что принятый в Грузии закон о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) сбивает страну с пути в ЕС, и призвал власти республики отменить его.
«Парламент Грузии принял законы <...>, которые подрывают фундаментальные права людей и усиливают дискриминацию и стигматизацию. Я призываю Грузию отозвать этот закон, который еще больше уводит страну с пути вступления в ЕС», – написал он в X.
17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ. В него входят один основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и 18 вытекающих из него поправок в различные законы. Изменения вступят в силу после подписания президентом и официального опубликования.
Согласно принятому закону, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. Также вводятся штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.
Поправки были инициированы правящей партией «Грузинская мечта». Оппозиция выступила с критикой, утверждая, что отдельные предложенные изменения противоречат конституции страны.