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Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Ведомости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что принятый в Грузии закон о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) сбивает страну с пути в ЕС, и призвал власти республики отменить его.

«Парламент Грузии принял законы <...>, которые подрывают фундаментальные права людей и усиливают дискриминацию и стигматизацию. Я призываю Грузию отозвать этот закон, который еще больше уводит страну с пути вступления в ЕС», – написал он в X.

17 сентября парламент Грузии принял в третьем чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ. В него входят один основной законопроект «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и 18 вытекающих из него поправок в различные законы. Изменения вступят в силу после подписания президентом и официального опубликования.

Согласно принятому закону, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др. Также вводятся штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.

Поправки были инициированы правящей партией «Грузинская мечта». Оппозиция выступила с критикой, утверждая, что отдельные предложенные изменения противоречат конституции страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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