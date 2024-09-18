Российского посла вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатов из Москвы
Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за высылки британских дипломатов из Москвы. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.
«Великобритания самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию России против Великобритании, включая злонамеренные и совершенно беспочвенные обвинения, выдвинутые против сотрудников дипломатического ведомства на прошлой неделе. Такое поведение напрямую противоречит обязательствам России по Венской конвенции о дипломатических сношениях», – сообщило британское ведомство.
В заявлении также указано, что британская сторона требует от властей РФ немедленно прекратить «кампанию агрессии», отметив, что она не соответствует профессиональным стандартам международной дипломатии.
13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения. Изученные документы, а также многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.
В тот же день в британском МИДе заявили, что обвинения беспочвенны, а аккредитация шести дипломатов была аннулирована еще в августе. Поводом стали действия правительства Великобритании, предпринятые «в ответ на государственную деятельность России в Европе и Великобритании».