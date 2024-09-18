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Российского посла вызвали в МИД Британии из-за высылки дипломатов из Москвы

Ведомости

Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за высылки британских дипломатов из Москвы. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

«Великобритания самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию России против Великобритании, включая злонамеренные и совершенно беспочвенные обвинения, выдвинутые против сотрудников дипломатического ведомства на прошлой неделе. Такое поведение напрямую противоречит обязательствам России по Венской конвенции о дипломатических сношениях», – сообщило британское ведомство.

В заявлении также указано, что британская сторона требует от властей РФ немедленно прекратить «кампанию агрессии», отметив, что она не соответствует профессиональным стандартам международной дипломатии.

13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения. Изученные документы, а также многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.

В тот же день в британском МИДе заявили, что обвинения беспочвенны, а аккредитация шести дипломатов была аннулирована еще в августе. Поводом стали действия правительства Великобритании, предпринятые «в ответ на государственную деятельность России в Европе и Великобритании».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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