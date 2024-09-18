13 сентября ФСБ России сообщила о получении ведомством документов, подтверждающих, что Лондон координирует эскалацию международной военно-политической обстановки. Директорат Восточной Европы МИД Великобритании после начала спецоперации на Украине был преобразован в спецслужбу для нанесения РФ стратегического поражения. Изученные документы, а также многочисленные недружественные шаги Лондона стали основанием для прекращения аккредитации шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы.