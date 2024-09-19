Медведев раскритиковал губернаторов за отказ от ЕР на выборах
Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов, которые на выборах отказываются от партии. Его слова приводит Telegram-канал ЕР.
«Это неправильная позиция. И в мире таких примеров нет. Ты должен быть или за белых, или за красных. Иначе у этого человека нет политической позиции. Он – перебежчик», – сказал он. По словам Медведева, когда партия «что-то добавляет», губернаторы поддерживают «Единую Россию». А в случае, когда «что-то провисает», они дистанцируются от объединения.
В этом году выборы в России прошли с 6 по 8 сентября. Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев по результатам выборов заявил, что кандидаты от партии победили в абсолютном большинстве кампаний. На выборах в заксобрания в 13 субъектах партия получила 545 мандатов из 659 (это 82%) против 436 мандатов из 659 в 2019 г. (66%). На выборах в думы административных центров партия получила 516 мандатов из 610.
По итогам выборов победили 13 действующих глав регионов и восемь временно исполняющих обязанности губернаторов. Все они выдвигались от «Единой России», кроме главы Забайкалья Александра Осипова. Он шел в качестве самовыдвиженца. Самым высоким результат был у губернатора Вадима Шумкова (Курганская обл.) – 85,17%, самым низким – у Александра Беглова (Санкт-Петербург) – 59,8%.