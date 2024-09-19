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Медведев раскритиковал губернаторов за отказ от ЕР на выборах

Ведомости

Зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов, которые на выборах отказываются от партии. Его слова приводит Telegram-канал ЕР.

«Это неправильная позиция. И в мире таких примеров нет. Ты должен быть или за белых, или за красных. Иначе у этого человека нет политической позиции. Он – перебежчик», – сказал он. По словам Медведева, когда партия «что-то добавляет», губернаторы поддерживают «Единую Россию». А в случае, когда «что-то провисает», они дистанцируются от объединения.

В этом году выборы в России прошли с 6 по 8 сентября. Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев по результатам выборов заявил, что кандидаты от партии победили в абсолютном большинстве кампаний. На выборах в заксобрания в 13 субъектах партия получила 545 мандатов из 659 (это 82%) против 436 мандатов из 659 в 2019 г. (66%). На выборах в думы административных центров партия получила 516 мандатов из 610.

По итогам выборов победили 13 действующих глав регионов и восемь временно исполняющих обязанности губернаторов. Все они выдвигались от «Единой России», кроме главы Забайкалья Александра Осипова. Он шел в качестве самовыдвиженца. Самым высоким результат был у губернатора Вадима Шумкова (Курганская обл.) – 85,17%, самым низким – у Александра Беглова (Санкт-Петербург) – 59,8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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