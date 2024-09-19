Медведев раскритиковал губернаторов за отказ от ЕР на выборах

«Это неправильная позиция. И в мире таких примеров нет. Ты должен быть или за белых, или за красных. Иначе у этого человека нет политической позиции. Он – перебежчик», – сказал он. По словам Медведева, когда партия «что-то добавляет», губернаторы поддерживают «Единую Россию». А в случае, когда «что-то провисает», они дистанцируются от объединения.