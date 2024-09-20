ВСУ атаковали Энергодар с помощью дронов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции – Энергодар. Об этом сообщила администрация города.
«Удар вражеского беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется», – говорится в сообщении. Второй дрон ВСУ сбит в воздухе. Администрация города призвала жителей по возможности избегать открытых пространств.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать районы ЗАЭС и Энергодара. 11 августа они атаковали градирню атомной электростанции. По результатам визита директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на АЭС стало известно, что для атаки использовались дроны с зажигательным веществом. Градирня станции выгорела изнутри. МАГАТЭ зафиксировала обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 назвал атаки ВСУ по Курской и Запорожской АЭС очень опасными терактами.