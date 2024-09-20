«Хезболла» выпустила по Израилю более 150 ракет

Около 13:30 мск ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет «Хезболлы» над городом Цфат на севере Израиля. Затем со стороны Ливана было выпущено около 60 ракет, в результате чего в населенных пунктах Галилеи сработали сирены. Армия обороны Израиля утверждает, что некоторые ракеты были перехвачены, сообщений о пострадавших не было. Позже «Хезболла» запустила еще 70 и 20 ракет с разницей примерно в полчаса.