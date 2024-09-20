«Хезболла» выпустила по Израилю более 150 ракет
Ливан выпустил по Израилю более 150 реактивных снарядов. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Около 13:30 мск ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет «Хезболлы» над городом Цфат на севере Израиля. Затем со стороны Ливана было выпущено около 60 ракет, в результате чего в населенных пунктах Галилеи сработали сирены. Армия обороны Израиля утверждает, что некоторые ракеты были перехвачены, сообщений о пострадавших не было. Позже «Хезболла» запустила еще 70 и 20 ракет с разницей примерно в полчаса.
Поздно вечером 19 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали около 100 пусковых установок, а также военные объекты на юге Ливана. В результате израильские силы уничтожили порядка 1000 снарядов. Они, как утверждают в ЦАХАЛ, были готовы «к немедленному пуску».
Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану, ответственность за которые «Хезболла» возложила на Израиль. Пейджеры и другая электроника взрывались два дня подряд – 17 и 18 сентября, пострадали тысячи людей. Одновременно с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.