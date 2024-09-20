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«Хезболла» выпустила по Израилю более 150 ракет

Ведомости

Ливан выпустил по Израилю более 150 реактивных снарядов. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Около 13:30 мск ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракет «Хезболлы» над городом Цфат на севере Израиля. Затем со стороны Ливана было выпущено около 60 ракет, в результате чего в населенных пунктах Галилеи сработали сирены. Армия обороны Израиля утверждает, что некоторые ракеты были перехвачены, сообщений о пострадавших не было. Позже «Хезболла» запустила еще 70 и 20 ракет с разницей примерно в полчаса.

Поздно вечером 19 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали около 100 пусковых установок, а также военные объекты на юге Ливана. В результате израильские силы уничтожили порядка 1000 снарядов. Они, как утверждают в ЦАХАЛ, были готовы «к немедленному пуску».

Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану, ответственность за которые «Хезболла» возложила на Израиль. Пейджеры и другая электроника взрывались два дня подряд – 17 и 18 сентября, пострадали тысячи людей. Одновременно с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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