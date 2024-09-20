Армия обороны Израиля сообщила об атаке на Бейрут
Армия обороны Израиля заявила о прицельной атаке на Бейрут – столицу Ливана. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.
По информации газеты The Times of Israel, удар нанесен по пригороду Дахие, где базируется шиитское движение «Хезболла». Телеканал Al Jazeera отмечает, что на юге города был слышен мощный взрыв. Израильские силы сообщили, что на данном этапе никаких изменений в инструкциях для гражданских лиц не предусмотрено. ЦАХАЛ анонсировала подробную информацию об ударе в ближайшее время.
Поздно вечером 19 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали около 100 пусковых установок, а также военные объекты на юге Ливана. В результате ЦАХАЛ уничтожила порядка 1000 снарядов. Они, как утверждают военнослужащие, были готовы «к немедленному пуску». Днем 20 сентября Ливан выпустил по Израилю более 150 ракет. Некоторые из них были перехвачены над городом Цфат на севере страны.
Атаки последовали за массовыми взрывами электронных устройств по всему Ливану, ответственность за которые «Хезболла» возложила на Израиль. Пейджеры и другая электроника взрывались два дня подряд – 17 и 18 сентября, пострадали тысячи людей. Одновременно с этим министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны, а именно о переброске сил и ресурсов страны на северный фронт. После глава генштаба генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на направлении.