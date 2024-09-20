Al Hadath: в Ливане убит член руководства «Хезболлы»

В середине сентября в Ливане произошла волна взрывов электронных устройств. Жертвами атаки стали предполагаемые члены «Хезболлы», пострадали тысячи людей. ABC News со ссылкой на источник в американской разведке сообщал, что Израиль планировал операцию со взрывом пейджеров в Ливане как минимум 15 лет.