Al Hadath: в Ливане убит член руководства «Хезболлы»
Командующий специальными операциями ливанской группировки «Хезболла» Ибрагим Акила убит в результате авиаудара ВВС Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Источники телеканала сообщают, что израильский самолет F-35 совершил налет на южный пригород Бейрута. Жертвами атаки могли стать пять человек.
Официально о гибели Акилы не сообщалось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днем 20 сентября сообщила, что провела рейд в южном пригороде Бейрута. ЦАХАЛ заявила о прицельной атаке на Бейрут и ударах по пригороду Дахие, где базируется «Хезболла».
В середине сентября в Ливане произошла волна взрывов электронных устройств. Жертвами атаки стали предполагаемые члены «Хезболлы», пострадали тысячи людей. ABC News со ссылкой на источник в американской разведке сообщал, что Израиль планировал операцию со взрывом пейджеров в Ливане как минимум 15 лет.
После этого министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны и переброске сил ЦАХАЛ и ресурсов страны на северный фронт.