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Al Hadath: в Ливане убит член руководства «Хезболлы»

Ведомости

Командующий специальными операциями ливанской группировки «Хезболла» Ибрагим Акила убит в результате авиаудара ВВС Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Источники телеканала сообщают, что израильский самолет F-35 совершил налет на южный пригород Бейрута. Жертвами атаки могли стать пять человек. 

Официально о гибели Акилы не сообщалось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) днем 20 сентября сообщила, что провела рейд в южном пригороде Бейрута. ЦАХАЛ заявила о прицельной атаке на Бейрут и ударах по пригороду Дахие, где базируется «Хезболла».

В середине сентября в Ливане произошла волна взрывов электронных устройств. Жертвами атаки стали предполагаемые члены «Хезболлы», пострадали тысячи людей. ABC News со ссылкой на источник в американской разведке сообщал, что Израиль планировал операцию со взрывом пейджеров в Ливане как минимум 15 лет.

После этого министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны и переброске сил ЦАХАЛ и ресурсов страны на северный фронт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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