Глава МИД Польши Сикорский опроверг свои слова о передаче Крыма под мандат ООН

«На конференции [в Киеве] состоялась гипотетическая дискуссия в кругу экспертов в режиме off the record (конфиденциально, без цитирования), где мы обсуждали, как реализовать предложения самого президента [Украины Владимира] Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях», – сказал польский министр.