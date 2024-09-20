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Глава МИД Польши Сикорский опроверг свои слова о передаче Крыма под мандат ООН

Ведомости

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил свои слова о передаче Крыма под мандат ООН гипотетическими размышлениями. Министр сказал об этом на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне, пишет Onet.

По словам Сикорского, нет сомнений в том, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины.

«На конференции [в Киеве] состоялась гипотетическая дискуссия в кругу экспертов в режиме off the record (конфиденциально, без цитирования), где мы обсуждали, как реализовать предложения самого президента [Украины Владимира] Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях», – сказал польский министр.

19 сентября Сикорский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, предложил передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума о статусе полуострова. По его словам, Крым символически важен для России, но для Украины полуостров имеет стратегическое значение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение Сикорского насчет Крыма абсурдным. Представитель Кремля подчеркнул, что российская территория и регионы не могут являться предметом для дискуссий или передачи кому-либо. Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что идея Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума является невежеством.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. по результатам референдума о статусе полуострова. За переход в российскую юрисдикцию проголосовали 96,77% жителей региона. Украина результаты голосования не признает. Президент РФ Владимир Путин ранее не раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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