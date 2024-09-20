Глава МИД Польши Сикорский опроверг свои слова о передаче Крыма под мандат ООН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил свои слова о передаче Крыма под мандат ООН гипотетическими размышлениями. Министр сказал об этом на брифинге для польских СМИ в Вашингтоне, пишет Onet.
По словам Сикорского, нет сомнений в том, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины.
«На конференции [в Киеве] состоялась гипотетическая дискуссия в кругу экспертов в режиме off the record (конфиденциально, без цитирования), где мы обсуждали, как реализовать предложения самого президента [Украины Владимира] Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических действиях», – сказал польский министр.
19 сентября Сикорский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, предложил передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума о статусе полуострова. По его словам, Крым символически важен для России, но для Украины полуостров имеет стратегическое значение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение Сикорского насчет Крыма абсурдным. Представитель Кремля подчеркнул, что российская территория и регионы не могут являться предметом для дискуссий или передачи кому-либо. Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что идея Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения нового референдума является невежеством.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. по результатам референдума о статусе полуострова. За переход в российскую юрисдикцию проголосовали 96,77% жителей региона. Украина результаты голосования не признает. Президент РФ Владимир Путин ранее не раз говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.