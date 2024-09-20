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Лавров назвал «небылицами» заявления США о поставках России ракет из Ирана

Ведомости

Высказывания о том, что Россия якобы получила ракеты от Ирана – небылицы, выдуманные Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, опубликованном на сайте российского МИДа.

Лаврова спросили, как он может ответить на обвинения в том, что Иран поставил России ракеты, а РФ, в свою очередь, предоставляет этому государству ядерные технологии. Министр отметил, что подобное говорят и про Корейскую народно-демократическую республику (КНДР).

«И с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств. Если США выдумывают по 10 небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», – заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в отношениях с Ираном и с любой другой страной Россия не нарушает никаких норм международного права, включая те, которые регулируют военно-техническое сотрудничество.

14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана. Блинкен и Лэмми выразили серьезную обеспокоенность по этим вопросам. 16 сентября президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявлял, что Иран сотрудничает с Россией, но не поставляет ей ракеты. В этот же день посольство Китая в Великобритании также опровергло сообщения США о том, что республика якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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