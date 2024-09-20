Лавров назвал «небылицами» заявления США о поставках России ракет из Ирана
Высказывания о том, что Россия якобы получила ракеты от Ирана – небылицы, выдуманные Соединенными Штатами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia, опубликованном на сайте российского МИДа.
Лаврова спросили, как он может ответить на обвинения в том, что Иран поставил России ракеты, а РФ, в свою очередь, предоставляет этому государству ядерные технологии. Министр отметил, что подобное говорят и про Корейскую народно-демократическую республику (КНДР).
«И с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств. Если США выдумывают по 10 небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», – заявил Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что в отношениях с Ираном и с любой другой страной Россия не нарушает никаких норм международного права, включая те, которые регулируют военно-техническое сотрудничество.
14 сентября Великобритания и США выпустили совместное заявление по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. В нем стороны указали на предполагаемую поддержку российского ОПК со стороны Китая. Утверждается также, что Россия якобы получает баллистические ракеты от Ирана. Блинкен и Лэмми выразили серьезную обеспокоенность по этим вопросам. 16 сентября президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявлял, что Иран сотрудничает с Россией, но не поставляет ей ракеты. В этот же день посольство Китая в Великобритании также опровергло сообщения США о том, что республика якобы поддерживает оборонно-промышленный комплекс России.