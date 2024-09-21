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Зеленский сообщил о подготовке трех пунктов плана для переговоров с Россией

Весь документ будет готов в начале ноября, утверждает он
Ведомости

Украина подготовила три пункта плана, который станет фундаментом для начала переговоров с Россией «в любом формате», заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит «Униан».

«В начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями», – заявил он.

Зеленский также назвал частью плана действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. На это направление, по его словам, украинские военные оттянули силы России.

Украинский президент сообщил, что на следующей неделе представит «план победы» президенту США Джо Байдену и обоим претендентам на пост главы государства, а также обнародует его для союзников и «других лиц», пишет Bloomberg. Этот план, как отметил политик, может способствовать «более продуктивным будущим дипломатическим встречам с Россией» и Москва должна его увидеть.

Ожидается, что во время встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне украинский президент будет настаивать на предоставлении Киеву официального приглашения в НАТО, заявили источники агентства. По их данным, он также попросит Байдена взять на себя обязательство по постоянным поставкам Киеву передового оружия. Кроме того, в плане содержится требование «четкого пути к членству» в Европейском союзе.

14 июня президент РФ Владимир Путин озвучил условия для урегулирования конфликта. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе. 21 июля Зеленский впервые допустил переговоры с Путиным. По его словам, это могло бы произойти на втором саммите мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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