Зеленский сообщил о подготовке трех пунктов плана для переговоров с Россией

Ожидается, что во время встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне украинский президент будет настаивать на предоставлении Киеву официального приглашения в НАТО, заявили источники агентства. По их данным, он также попросит Байдена взять на себя обязательство по постоянным поставкам Киеву передового оружия. Кроме того, в плане содержится требование «четкого пути к членству» в Европейском союзе.