Зеленский сообщил о подготовке трех пунктов плана для переговоров с Россией

Зеленский сообщил о подготовке трех пунктов плана для переговоров с РоссиейВесь документ будет готов в начале ноября, утверждает он
Украина подготовила три пункта плана, который станет фундаментом для начала переговоров с Россией «в любом формате», заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит «Униан».
«В начале ноября весь план будет готов. Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями», – заявил он.
Зеленский также назвал частью плана действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. На это направление, по его словам, украинские военные оттянули силы России.
Украинский президент сообщил, что на следующей неделе представит «план победы» президенту США Джо Байдену и обоим претендентам на пост главы государства, а также обнародует его для союзников и «других лиц», пишет Bloomberg. Этот план, как отметил политик, может способствовать «более продуктивным будущим дипломатическим встречам с Россией» и Москва должна его увидеть.
Ожидается, что во время встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне украинский президент будет настаивать на предоставлении Киеву официального приглашения в НАТО, заявили источники агентства. По их данным, он также попросит Байдена взять на себя обязательство по постоянным поставкам Киеву передового оружия. Кроме того, в плане содержится требование «четкого пути к членству» в Европейском союзе.
14 июня президент РФ Владимир Путин озвучил условия для урегулирования конфликта. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины, снятие санкций с России. Инициативу отвергли на Украине и на Западе. 21 июля Зеленский впервые допустил переговоры с Путиным. По его словам, это могло бы произойти на втором саммите мира.