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Москалькова посчитала террором действия США против RT

Ведомости

Действия американских властей в отношении российского телеканала RT невозможно квалифицировать иначе как террор и ущемление свободы массовой информации, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала о заявлении Американского фонда свободы прессы (Freedom of the Press Foundation, FPF), который потребовал от администрации президента США Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против телеканала RT в скрытых информационных операциях и военных закупках.

По ее словам, общественности не было предоставлено «ни единого доказательства» предъявленных RT обвинений, но «репрессивный механизм заработал». Ужесточились правила работы российской прессы в США, а некоторым сотрудникам российских редакций пришлось покинуть Штаты из-за угроз своей безопасности, написала Москалькова. В пример она привела действия в отношении сотрудницы международного телеканала RT.

«Возмутительно, когда к женщине утром врываются 20 агентов ФБР, устраивают обыск и пятичасовой допрос, изымают мобильные устройства, изучают личную переписку», – пояснила омбудсмен.

Она подчеркнула, что подобные действия «невозможно квалифицировать иначе как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки».

RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Госдеп заявил, что Russia Today занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку. В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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