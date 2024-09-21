Москалькова посчитала террором действия США против RT
Действия американских властей в отношении российского телеканала RT невозможно квалифицировать иначе как террор и ущемление свободы массовой информации, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен рассказала о заявлении Американского фонда свободы прессы (Freedom of the Press Foundation, FPF), который потребовал от администрации президента США Джо Байдена представить общественности доказательства обвинений против телеканала RT в скрытых информационных операциях и военных закупках.
По ее словам, общественности не было предоставлено «ни единого доказательства» предъявленных RT обвинений, но «репрессивный механизм заработал». Ужесточились правила работы российской прессы в США, а некоторым сотрудникам российских редакций пришлось покинуть Штаты из-за угроз своей безопасности, написала Москалькова. В пример она привела действия в отношении сотрудницы международного телеканала RT.
«Возмутительно, когда к женщине утром врываются 20 агентов ФБР, устраивают обыск и пятичасовой допрос, изымают мобильные устройства, изучают личную переписку», – пояснила омбудсмен.
Она подчеркнула, что подобные действия «невозможно квалифицировать иначе как террор и ущемление свободы массовой информации со стороны США, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят компетентные органы и официальные лица Америки».
RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Госдеп заявил, что Russia Today занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку. В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок.