Москалькова посчитала террором действия США против RT

RT, АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия» попали в санкционный перечень минфина США 13 сентября. В черном списке также оказались телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Госдеп заявил, что Russia Today занимается «информационными операциями, тайным влиянием и военными закупками», которые нацелены в том числе на Европу и Северную Америку. В Кремле сочли обвинения в адрес российских СМИ граничащими с безумием и подчеркнули недопустимость таких нападок.