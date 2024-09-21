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Украина не получила одобрения США и Британии на использование дальнобойных ракет

Ведомости

Киев пока не получал разрешения от США и Великобритании на удары ракетами большой дальности вглубь России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет агентство УНН.

«Ни Америка, ни Великобритания не давали нам разрешение на использование этого оружия на территории России, по любым целям на любое расстояние. Мы не применяли дальнобойное оружие на территории Российской Федерации», – сказал он.

Украинский президент уточнил, что западные страны опасаются эскалации боевых действий.

15 сентября Зеленский также сообщил, что у Украины пока нет разрешения использовать западное оружие для ударов вглубь территории России. Кроме того, в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении на подобные удары ВСУ.

The Economist писал при этом, что США могут не обнародовать информацию о своем разрешении Украине использовать западное вооружение для ударов вглубь российской территории. 16 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в том случае, если страны НАТО позволят Киеву бить по территории России западным оружием, альянс не станет частью украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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