Украина не получила одобрения США и Британии на использование дальнобойных ракет

15 сентября Зеленский также сообщил, что у Украины пока нет разрешения использовать западное оружие для ударов вглубь территории России. Кроме того, в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Белый дом не сообщил о решении на подобные удары ВСУ.